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حوادث

مصرع طفل سقط بمياه ترعة في سوهاج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:36 ص
غرق طفل
غرق طفل
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خالد رياض

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في ترعة بدائرة مركز شرطة سوهاج، أثناء لهوه أمام منزله وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقي اللواء دكتور حسن محمود، أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "ريان.ف.ح" 4 سنوات، ويقيم بناحية دائرة المركز "جثة هامدة "

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده "فيصل.ح.أ" 39 عاما سائق ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو نجله أمام المنزل إنزلقت قدمه وسقط بالترعة المجاورة لمنزله مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

 تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. .

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