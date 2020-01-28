اليابان: إصابة شخص لم يكن بالصين بفيروس كورونا الجديد

أكدت السلطات اليابانية اليوم، الثلاثاء، إصابة شخص لم يقم بزيارة الصين بفيروس كورونا الجديد.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل طائرة في رحلة عارضة إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم الثلاثاء، لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى اليابان.





وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين إن الطائرة تسع لحوالي 200 راكب لكنه أضاف أن حوالي 650 يابانيا يأملون في العودة إلى ديارهم. وذكر موتيجي أن الحكومة تجري ترتيبات لإرسال رحلات إضافية إلى ووهان يوم الأربعاء في أقرب تقدير.





وكانت اليابان قد اعلنت، الأحد الماضي، أنه قد تم تسجيل حالة الإصابة الرابعة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.





وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد الذي ضرب البلاد إلى 106 حالات، بالإضافة إلى ظهور 1600 حالة إصابة جديدة.





وقررت الحكومة الصينية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وذلك في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.





ودعا القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي (الحاكم) في اليابان تومومي إينادا، اليوم الأحد، حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات مراقبة حدودية واسعة النطاق لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، مع إيلاء اهتمام وثيق لكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية.





وحث إينادا -في تصريح أوردته صحيفة "جابان تايمز" الإخبارية- حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ضمان حصول جميع المواطنين بشكل كامل على المعلومات اللازمة بشأن الفيروس الجديد الذي يبدو أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية.





وكشفت العديد من الدول عن حدوث إصابات بالفيروس على أراضيها ومن بينها تايلاند وفيتنام وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والبرتغال.