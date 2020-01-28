AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأييد مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات أهان جهة عمله أمام القضاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:58 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه. 


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن. 


وتبين للمحكمة، أن الطاعن خروج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز ، وذم بها بصوت مرتقع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة ، مما دعاها الي عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة.


وثبت أن مسلك الطاعن يعد خر وجًا على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها ، ويكون قرار مجازاته صحيح وسليم قانونًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة: يحق للمركزى للمحاسبات محاكمة المتوظفين بالجرائم المالية

محاكمة مسئولين في جهاز المحاسبات بتهمة تزوير «الماجستير»

معاقبة 10 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بتهمة التحريض والتجمهر

مدير مدرسة يطعن على قرار عقابه لإفشائه أمرًا إداريًا لـ صحفي.. والمحكمة تقضي بعدم الاختصاص

مجازاة 7 مسئولين بـ مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

مجازاة مسئولين بشركة أرز للإهمال في العمل

ترشيحاتنا

هل مصر معرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يوضح التفاصيل

غرامة وحبس وإبعاد عن الإمارات.. ماذا بين مريم حسين وشقيق حسين الجسمي؟

ليفربول يحسم موقفه من ضم العملاق تراوري

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 -1-2020.. فيديو

بعد كارثة والد إيهاب توفيق .. نجاة بسمة وهبة من موت محقق

كارثة الدفايات.. مصرع 3 أطفال في حريق شقة بالمقطم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

على خطى الرسول.. شاب مغربي يمشي 20 يوما في الصحراء من مكة إلى المدينة

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات