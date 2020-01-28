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برلمان

بحضور وزير التنمية المحلية.. البرلمان يفتح ملف إهمال الطرق الداخلية بالمحافظات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أثار عبدالله مبروك، عضو مجلس النواب، أزمة عدم رصف وإنارة الطرق الداخلية في محافظة بني سويف، وأغلب المحافظات، وهو ما يتسبب في العديد من الجرائم مثل السرقة وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لنظر عدد من طلبات الإحاطة، الموجهة لوزير التنمية، اللواء محمود شعراوي.

وأشار النائب إلى أن مشكلة التبعية هي التي تسيطر على هذه الأزمة، موضحا أن هناك خلافا حول تبعية الطرق الداخلية هل هي تابعة للمحافظات أم للهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، أن هناك مشكلة في عدم رصف الطرق التي تربط بين المدينة وعدد من القرى.

ووجه إيهاب عبد العظيم، طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب سوء أحوال الطرق بمحافظة المنيا، وما تسببه في مشكلات كثيرة للمواطنين.

وأثار إلهامي عجينة، عضو البرلمان، أزمة عدم مطابقة رصف الطرق للمواصفات، وهو ما يحتاج لإعادة الرصف بعد مدة قصيرة.

وقال النائب سلامة الجوهري: كل الطرق في محافظة الغربية متكسرة، ومحتاجة تدخل سريع، متابعا: الناس مش ناقصة وعلى وزير التنمية المحلية النظر لمحافظة الغربية ومركز زفتى.

وأشار النائب سيد أحمد، إلى أن حالة الطرق الداخلية في كفر الشيخ سيئة جدا وتحتاج لعملية إحلال وتجديد، قائلا: المواطن في الوقت الحالي يتوجه لنائب الدائرة ولا يركز على الحكومة، متابعا: "وشنا اتاكل في الدائرة بسبب المشاكل اليومية".
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