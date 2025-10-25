طفل المستعمرة في لحظة مؤثرة بعد فوز الفيلم بجائزة نجمة الجونة البرونزية

فاز الفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد بجائزة النجمة البرونزية وذلك خلال منافسته بالمسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي.

بعد استلام الجائزة على المسرح، عبّر المخرج محمد رشاد عن امتنانه لمهرجان الجونة السينمائي، ولفريق عمل الفيلم من ممثلين وصنّاع، وكذلك لأعضاء لجنة التحكيم.

وفي لحظة مؤثرة، انضم إليه الطفل الممثل زياد إسلام لتسلّم الجائزة، موجّهًا شكره لكل القائمين على مهرجان الجونة.

مستوحى من أحداث حقيقية، تتمحور أحداث الفيلم حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.



كان الفيلم قد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان بولزانو السينمائي ببوزن بإيطاليا.

أبطال فيلم المستعمرة



المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا. تتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم



الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة) وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، وART (جدة).



وبالإضافة إلى صندوق برلين السينمائي العالمي، تلقى المشروع دعمًا من مجموعة من هيئات التمويل الدولية المرموقة بما في ذلك مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، إلى جانب مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، ومعهد الدوحة السينمائي، والصندوق العربي للفنون والثقافة، وصندوق تنمية البحر الأحمر، وصندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.