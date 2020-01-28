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أخبار العالم

قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بالعراق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:49 م
قتلى وجرحى في مواجهات
قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها ، بسقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي في المواجهات مع المحتجين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل الإعلام العراقية إن استاذ جامعي قتل  بهجوم مسلح في منطقة البنوك شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر بالشرطة إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء المدائن، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".  
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