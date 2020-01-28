بعد استقالته الإجبارية.. أمير قطر يوجه رسالة لـ رئيس الوزراء السابق

وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة لرئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، بعد قبول استقالته وتعيين خلفًا له.





وقال تميم بن حمد في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر الأخ عبد الله بن ناصر على كل الجهود المخلصة التي بذلها في كل مواقعه على مدى السنوات الماضية، والتي كان لها أثر إيجابي في مسيرة دولة قطر والمنجزات التي تحققت على كل الصعد، برغم التحديات".





وأضاف: "الشيخ عبد الله كان جنديا من جنود قطر وسيبقى كذلك في خدمة هذا الوطن الغالي".





وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عين اليوم، الثلاثاء، خالد بن خليفة رئيسًا جديدا للحكومة في إطار تعديل وزاري مفاجئ، أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات.





وقال الديوان الأميري في قطر، إن تميم قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وعين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في المنصب.





وكشف موقع "ميدل إيست أون لاين"، عن عدة تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر كان من بين المؤيدين للمصالحة مع دول الرباعي العربي، وقد مثّل قطر في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض مؤخرا.





فيما ذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة في قطر، حيث أوضحت مصادر مقربة منها، أن سبب إجبار رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على الاستقالة، رفضه للوجود التركي في قطر.





وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر قال في مجلس خاص بعزاء والدته: "أخاف نندم على جيّة الأتراك ولا يطلعون بعدين"، وهي الجملة التي كانت سببًا في إقالته من منصبه.