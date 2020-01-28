الهلال مهدد بفقدان أبرز أسلحته أمام الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا





وذكرت صحيفة " السودان اليوم"، أن سليم محمد قد يغيب عن مواجهة الأهلي المقبلة، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.







وأضافت الصحيفة، أن خالد الزومه مدير الكرة بنادي الهلال أكد أن الكاف لم يرسل أي خطاب بشأن إيقاف سليم محمد حتى الآن، وبالتالي سيكون اللاعب متاحًا للمشاركة أمام الأهلي.





ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الهلال السوداني، للعبور إلى الدور ربع النهائي.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 9 نقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

تحوم الشكوك حو مشاركة سليم محمد صانع ألعاب فريق الهلال السوداني، في مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.