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أخبار العالم

بعد سحب طلب الحصانة.. تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:08 م
تقديم لائحة اتهام
تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو
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سمر صالح

ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلي أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي ماندلبليت قدم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى المحكمة المركزية في مدينة القدس، وذلك بعد اعلان نتنياهو اليوم سحبه لطلب الحصانة البرلمانية الذي كان تقدم به من قبل للكنيست.

 

وكتب نتنياهو على صفحته في فيسبوك خلال إعلانه قراره، انه في الوقت المصيري الذي يتواجد في العاصمة الامريكية، واشنطن "بمهمة تاريخية يقوم خلالها بترسيم حدود إسرائيل، من المتوقع ان تطلق الكنيست عرضا آخر من سيرك رفع الحصانة" معتبرا ان ما يجري هو استمرار للملاحقة الشخصية المستمرة ضده من قبل الأشخاص الذين يريدون "فقط ليس بيبي" غير آبهين بهذه اللحظات التاريخية ويستمرون "بسياساتهم الرخيصة".

 

وقال نتنياهو انه بعد ان استنتج انه لن يتم منحه إجراءات عادلة، وان نتائج طلبه باتت معروفة وحددت مسبقا وانه قرر عدم "السماح لهذه اللعبة القذرة بالاستمرار".

 

يشار إلى أن مناقشة طلب الحصانة الذي تقدم به نتنياهو للكنيست أوقف الإجراءات القضائية ضده الى حين البت في المسألة في الكنيست ومن بين هذه الاجراءات كان عدم إمكانية تقديم لوائح اتهام ضده، ولكن قراره بسحب طلبه، أزاح من امام المستشار القضائي للحكومة العوائق التي تحول دون تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد. وعليه فقد سارع المستشار القضائي للحكومة، ماندلبليت الى تقديم هذه اللوائح ليتحول نتنياهو الى متهم بصورة رسمية في ثلاث ملفات فساد.

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