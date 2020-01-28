أخبار التوك شو.. حقيقة انتشار كورونا في مصر.. تراجع أسعار البنزين..علاقة قتيل فيلا نانسى عجرم بـ هيفاء

قال الشيخ إسلام النواوى، من علماء الازهر الشريف، إن مؤتمر الازهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى يدل على دعم القيادة السياسية لتجديد الخطاب الدينى والذى أصبح أمن قومى للرد على الكثير من الجماعات الإرهابية والتى تعمل على بث الإشاعات وتقول إن مصر تهمش الدين.





وتابع الشيخ إسلام النواوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية الأولى، أن المؤسسات الدينية تظهر الملف الدينى وأهمية دوره فى دحض الإرهاب، وتؤكد على الدور الريادى للازهر، مؤكدًا أنه اهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر.





قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن لاداعي للخوف من فيروس كورونا لأن الوطن العربي في وضع آمن منه، وذلك لفرق المساحات بين الوطن العربي وشرق آسيا، وأكد أن الوضع المصري أمن الحدود والمطارات لديها الكثير من الاستعدادات لكشف الفيروس قبل دخوله من الأساس، وأن السبب الأساسي في ذلك اختلاف التغذية لدينا وهذا كان سببا أساسيا في تفشي المرض.





وتابع الدكتور مجدي بدران، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناةTen الفضائية، أن ما حدث في الصين من انتشار فيروس كورونا له أسباب، ولكن ليس هناك لوم على المواطنين، موضحًا أن تأخر الصينيين في الكشف عن الحالات المصابة كان له أثر في انتشار المرض بينهم بشكل سريع.



