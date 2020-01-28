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توك شو

أخبار التوك شو.. حقيقة انتشار كورونا في مصر.. تراجع أسعار البنزين..علاقة قتيل فيلا نانسى عجرم بـ هيفاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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آيات أحمد

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

 

وزيرة الهجرة: مصر دولة تحتضن كل الثقافات و الأديان والجنسيات.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن مبادرة مصر لتكريم قيادات افريقية تعلموا بالقاهرة جاءت من قبل تنظيم وزارة الهجرة عام 2017 لمبادرة العودة للجذور برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه تم تكريم الجاليات الاجنبية بها.


وأضافت "نبيلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الهجرة كانت توضح خلال تلك اللقاءات أن مصر دولة  تحتضن كل الثقافات والجنسيات والأديان.


الأزهر: البنوك والطلاق من أكثر تساؤلات المواطنين..فيديو


قال الشيخ إسلام النواوى، من علماء الازهر الشريف، إن مؤتمر الازهر العالمى لتجديد الفكر الإسلامى يدل على دعم القيادة السياسية لتجديد الخطاب الدينى والذى أصبح أمن قومى للرد على الكثير من الجماعات الإرهابية والتى تعمل على بث الإشاعات وتقول إن مصر تهمش الدين.


وتابع الشيخ إسلام النواوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية الأولى، أن المؤسسات الدينية تظهر الملف الدينى وأهمية دوره فى دحض الإرهاب، وتؤكد على الدور الريادى للازهر، مؤكدًا أنه اهم القوى الناعمة التى تمتلكها مصر.


هل مصر معرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يوضح التفاصيل


قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن لاداعي للخوف من فيروس كورونا لأن الوطن العربي في وضع آمن منه، وذلك لفرق المساحات بين الوطن العربي وشرق آسيا، وأكد أن الوضع المصري أمن الحدود والمطارات لديها الكثير من الاستعدادات لكشف الفيروس قبل دخوله من الأساس، وأن السبب الأساسي في ذلك اختلاف التغذية لدينا وهذا كان سببا أساسيا في تفشي المرض.


وتابع الدكتور مجدي بدران، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناةTen الفضائية، أن ما حدث في الصين من انتشار فيروس كورونا له أسباب، ولكن ليس هناك لوم على المواطنين، موضحًا أن تأخر الصينيين في الكشف عن الحالات المصابة كان له أثر في انتشار المرض بينهم بشكل سريع.


تعرف على علاقة نجوى كرم وهيفاء وهبي بسارق منزل نانسي عجرم ..فيديو

وكشفت التحقيقات المتعلقة بالمشتبه به بمحاولة سرقة نانسي عجرم، عن تعقب القتيل قبل الحادث، لمنزل كل من الفنانة نجوى كرم وهيفاء وهبي، بنفس طريقة عن مواصفات وتفاصيل منزل نانسي عجر.

ولذلك اعتبره البعض إشارة إلى تخطيطه لتنفيذ عدة جرائم سرقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز موقف فادي الهاشم زوج نانسي عجرم القانوني في القضية.

الغرف التجارية تكشف حقيقة تراجع أسعار البنزين خلال 2020.. فيديو

كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة تراجع أسعار البنزين والمواد البترولية تأثرًا بتراجع أسعار الدولار عالميًا، لافتًا إلى أن التسعير التلقائى أصبح من المعطيات الجديدة التى ظهرت العام الماضى فى عام 2019م، موضحا أن هناك 3 متغيرات رئيسية تتحكم فى التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وأوضح الدكتور حسام عرفات، خلال حديثه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية الأولى، أن من أهم تلك المتغيرات هى سعر الصرف داخل مصر، والسعر العالمى للمواد البترولية ومشتقاتها، ومصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل الجمهورية.المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة تراجع أسعار البنزين والمواد البترولية تأثرًا بتراجع أسعار الدولار عالميًا، لافتًا إلى أن التسعير التلقائى أصبح من المعطيات الجديدة التى ظهرت العام الماضى فى عام 2019م، موضحا أن هنامتغيرات رئيسية تتحكم فى التسعير التلقائى للمواد البترولية


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