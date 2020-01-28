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رياضة

موسيس مهاجم المقاصة يقترب من الدوري البلجيكى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:12 م
أودو موسيس
أودو موسيس
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عمرو الحلوانى
اقترب النيجيري أودو موسيس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة من الانتقال إلى ويسترلو البلجيكى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية تلقى مصر المقاصة عرضا رسميا من قبل النادي البلجيكى لضم موسيس خلال الفترة الحالية، ووضع المقاصة عدد من الشروط من أجل الموافقة على رحيل اللاعب وعلى رأسها الحصول على مبلغ مالى لا يقل عن مليون دولار .

ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم موقف اللاعب بشكل رسمى سواء بالبقاء مع الفريق الفيومى أو الرحيل ، وكان المقاصة نجح فى ضم موسيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من حرس الحدود  .

وكان المقاصة حسم مصير تولى النيجيري إيمانويل إيمونيكى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لـ أحمد حسام ميدو الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق .

واستقر مسئولو نادى مصر المقاصة على عدم التعاقد مع إيمونيكى خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم القناعات الكاملة بقدراته الفنية والتخوف الشديد من فشله مع الفريق وهو ما قد يعرض المقاصة إلى الهبوط إلى دوري القسم الثانى خاصة فى ظل الموقف المتأزم الذى يواجه الفريق بالدوري المصري.


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