بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

على أنغام السمسمية الشهيرة التف جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب حول كشك الموسيقى فى سابع أيام الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب للاستمتاع بـ أنغام السمسية التى يقدمها أحد العازفين المشاركين فى مبادرة كشك الموسيقى بالمعرض.





وجذبت أنغام السمسمية الآلة الموسيقية الشهيرة فى مدن القناة وخاصة محافظة السويس الأطفال والكبار من رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب الذين التفوا حول عازف هذه الآلة الشهيرة ليستمتعوا بما يقدمه من ألحان أخاذة.





من جانبه قال الدكتور شوكت المصرى المنسق العام للنشاط الثقافى بمعرض الكتاب إن مبادرة كشك الموسيقى تأتي حرصا من إدارة المعرض على توفير أنشطة ثقافية وفنية مختلفة تلبى متطلبات جمهور المعرض ويشارك فى هذه المبادرة 60 عازفا من الأوبرا، ومجموعة من المحترفين وشباب مراكز الإبداع.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».





وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



