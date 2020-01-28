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أخبار البلد

#كورونا يتصدر تويتر.. ومغردون: انتشر بشراسة في العالم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج #كورونا المرتبة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء بعد انتشار المرض فى أكثر من دولة.
وقال أحد المغردين "فيروس كورونا انتشر بسراشة في العالم والمحزن ظهور حالة في أم درمان وعلينا الاحتياط من هذا الفيروس القاتل".

وأضاف آخر "نسبة الموت بسبب فيروس #كورونا في كوريا الشمالية ١٠٠٪".

وكشف معلق آخر عن تفاصيل أكثر "فيروس #كورونا الجديد يصيب فندق الأثرياء في #أستراليا، حيث احتشد المسعفون الذين يرتدون ملابس وقائية في فندق غولد كوست الشهير والمفضل عند نخبة المشاهير لتطهير المكان، بعد أن وردت تقارير عن ظهور أعراض الفيروس على أحد الضيوف وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية".

يذكر أن فيروس كورونا انتشر فى الصين منذ أسبوع وسجلت الصين أعلى معدلات الإصابة به بين البلاد ، وقد وصل عدد الوفيات بهذا المرض إلى 106 حالات وفاة طبقًا للإحصائيات الأخيرة.

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