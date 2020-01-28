AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي بحضور 46 دولة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:02 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد قليل، البيان الختامي لـ مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر  الأزهر الشريف للتجديد فى الفكر الإسلامى، بايات من القرأن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ "ماهر محمد عبدالنبي"، وانطلق اليوم أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامى»، وذلك على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويهدف المؤتمر لصياغة استراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية تجديد الخطاب الديني، بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية، كما يهدف إلى صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الدينى وترشيد الوعى الثقافى والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التى تسهر على حماية الوطن للتصدى لعدوى الإرهاب الفكرى والجسدى ومقاومة تيارات الغلو والإفساد وفق منهج إسلامى يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان، ويناقش قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة وضوابط التجديد وآلياته وتفكيك أصول الفكر التكفيرى ومناهجه ودور المؤسسات الدينية في تنظيم وتطوير الخطاب الدعوى وأُسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامى للتعايش الإنسانى بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.

ويبحث سبل استعادة القيم المجتمعية والتماسك الاجتماعي خصوصا بين فئة الشباب، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية تجديد الخطاب الدينى والاشتباك مع الواقع العالمى والعربى وترجمة عملية لجهود الدولة والرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف،و علاقة النقل بالعقل والتراث بين التجديد والتبديد، والخطاب الدينى بين الواقع والمأمول وتحديد المفاهيم ودورها في تجديد الخطاب الدينى دعم الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة واعتماد النظام الديمقراطى والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأى.

ويتناول التأصيل الشرعى والفلسفى والدستورى لحرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العِلمي، فضلا عن حرية الإبداع الأدبى والفنى  والمساواة بين المسلمين والمسيحيين في الأوطان والحقوق والواجبات باعتبارهم أُمةً واحدة تطوير منظومة التعليم في الأزهر وربطها بأحدثِ الآليات والمناهج التعليمية أو التعامل الإلكترونى في رصد ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تنشرها الجماعات المتطرفة، والتأكيدٍ على قيم الإسلام الوسطية ورفض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين ودعوته للمسلمين في الدول غير المسلمة للاندماج الإيجابى والانخراط بقوة في مجتمعاتهم، وفتح قنوات للحوار والتعاون مع مختلف المؤسسات الدينية في العالم وضرورة أن يشكل قادة الأديان نموذجا عمليا للحوار والأُخوة والتعاون فيما بينهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية وحضور الرئيس السيسي.. الأزهر يعقد بعد غد مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

توافد شخصيات بارزة إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي

انطلاق أعمال مؤتمر الأزهر الشريف للتجديد فى الفكر الإسلامى

انطلاق فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف التجديد فى الفكر الإسلامى بآيات من القرآن الكريم

طالب بالأزهر: منهجنا يحمينا من استقطاب الجماعات الإرهابية..فيديو

خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التجديد.. رئيس مجلس الوزراء يكرم زقزوق ونصر فريد واصل

ترشيحاتنا

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

مكالمة تركي آل الشيخ لـ أحمد أحمد رئيس كاف تثير التساؤلات

إلغاء الاستبدال.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتعديل اللائحة الخاصة بقائمة اللاعبين

بملابس ثقيلة.. زوجة محمود العسيلي تتألق فى أحدث ظهور لها

7 معلومات لا تفوتك عن الحكم رضوان جيد.. بطل أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني

قبل فاتورة الكهرباء ما تيجى.. احسب استهلاكك واتحكم فيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام