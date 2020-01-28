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أخبار العالم

أبو الغيط: الموقف الفلسطيني من صفقة ترامب هو العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:37 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نادر سمير
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أطلع الرجوبالأمين العام على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء الإعلان المرتقب لصفقة "ترامب".


وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط حرص على الاستماع لتقديرات الطرف الفلسطيني للموقف وكيفية التعاطي معه داخليًا وعربيًا، وذلك في ضوءاالاجتماع المرتقب لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد أيام للنظر في كيفية التعامل مع الطرح الأمريكي بالصورة التي تضمن المصالح العربية والفلسطينية.


وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن الإعلان عن صفقة حقيقية تتسم بالجدية والتوازن لا يمكن أن يتحقق سوى بالتفاوض بين الطرفين المعنيين -أي الإسرائيليين والفلسطينيينوبوساطة نزيهة،وبالتالي فإن محاولة فرض أية حلول بهذه الطريقة لن يُكتب لها النجاح، مُشددًا على أن الموقف الفلسطيني من الصفقة سيُمثل العامل الحاسم في تشكيل الموقف العربي الجماعي.

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