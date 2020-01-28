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مرأة

ينقي المعدة من السموم.. مشروب طبيعي يذيب البلغم ومهدئ للسعال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:40 م
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص فى الوقت الحالى من السعال ونزلات البرد ويجهل معلومة عن مشروب طبيعى يقضي على السعال سريعا دون أدوية وهو بمثابة مذيب للبلغم.

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندى يمكنك تناول ورق الجوافة فهو يساعد فى القضاء على مشكلة التهابات الشعب الهوائية.

إليك وصفة خارقة لتنقية المعدة من السموم وهى وصفة شاي بورق الجوافة والجنزبيل لطرد سموم الرئة وفقا للموقع.

مكوناتها
6 أوراق جوافة
ملعقة من الجنزبيل
1 كوب ماء
عسل


طريقة التحضير:
اغسل الأوراق والجنزبيل بشكل صحيح واغليها في كوب واحد من الماء لمدة 10 دقائق ويصفى الماء ثم يضاف العسل حسب الرغبة وعليك بتناوله ساخنا.

بالنسبة لمرضى السكر يمكنهم تناول مغلي أوراق الجوافة سريعا.
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