AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يوسف القعيد: 75% من نشر الكتب أصبح على حساب المؤلفين.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:39 م
الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد
Advertisements
نورهان رأفت

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن من أكثر المشكلات التي دخلت مؤخرا في مجال نشر الكتب، هو أن الكاتب ينشر على حسابه الشخصي مما يضعف فرصة الإبداع عن الماضي، موضحا أن 75% من النشر أصبح على حساب المؤلفين.

وأضاف القعيد خلال حواره لـ "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن دار الكتب لم تعد تختص سوى بيانات الكتاب ولا تهتم بالمحتوى الفني للكتاب ، وأن هناك كتبا لا تأخذ في الأساس أرقام إيداع، وهناك خلل من مؤسسات النشر في تلك الفترة.

وأشار الكاتب والروائي إلى أن حرية الكاتب في التعبير عن آرائه ليس مضر، ولكن يجب أن تتوافر فيها الإبداع والمستوى الفني الصحيح.

وأكد يوسف القعيد، أن اتحاد الناشرين يجب أن يضعوا معايير لمن يستحق أن ينشر كتابته، دون الحد من حرية الكتابة، ولكن يكتفي بالمعايير المجتمعية والمصرية.

وقال: إنه لابد من وجود لجان رقابة جيدة تتميز باحترام حقوق الوطن ، مضيفا أنه لابد من ان يكون هناك محرر يعيد كتابة الكتب بشكل صحيح، ولكنها مهنة غير معترف بها في المجتمع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اتحاد الناشرين: تراث نجيب محفوظ وطه حسين فى خطر.. الثقافة لا تهتم بالكتاب والقراءة.. وأفضل مبدعى مصر كانوا فى عصر الملكية

رئيس اتحاد الكتاب: لابد من تغليظ عقوبة تزوير الكتب

رئيس اتحاد الناشرين: تطبيق إلكتروني لسهولة الوصول إلى الكتب ودور النشر داخل معرض الكتاب

رئيس اتحاد الناشرين: غرامة ربع مليون جنيه والحبس عقوبة تزوير الكتب

رئيس اتحاد الناشرين: لا مكان للكتب التكفيرية والمزورة فى معرض 2020

متخصصون: جامعة الدول العربية أقامت حملة لحماية الملكية الفكرية

ترشيحاتنا

صفقة القرن .. حركة فتح في لبنان تعلن الاستنفار الشامل في صفوفها

انقلاب المزاج أبرزها.. 8 أعراض صعبة تنذرك بنقص هذا الفيتامين

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

صفقة القرن.. بوادر خلاف إسرائيلي أمريكي بسبب هذا الأمر

إعلان النفير العام.. أول رد من حماس على صفقة القرن

شاروخان يفجر مفاجأة حول ديانة زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن