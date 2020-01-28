يوسف القعيد: 75% من نشر الكتب أصبح على حساب المؤلفين.. فيديو

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن من أكثر المشكلات التي دخلت مؤخرا في مجال نشر الكتب، هو أن الكاتب ينشر على حسابه الشخصي مما يضعف فرصة الإبداع عن الماضي، موضحا أن 75% من النشر أصبح على حساب المؤلفين.

وأضاف القعيد خلال حواره لـ "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن دار الكتب لم تعد تختص سوى بيانات الكتاب ولا تهتم بالمحتوى الفني للكتاب ، وأن هناك كتبا لا تأخذ في الأساس أرقام إيداع، وهناك خلل من مؤسسات النشر في تلك الفترة.

وأشار الكاتب والروائي إلى أن حرية الكاتب في التعبير عن آرائه ليس مضر، ولكن يجب أن تتوافر فيها الإبداع والمستوى الفني الصحيح.

وأكد يوسف القعيد، أن اتحاد الناشرين يجب أن يضعوا معايير لمن يستحق أن ينشر كتابته، دون الحد من حرية الكتابة، ولكن يكتفي بالمعايير المجتمعية والمصرية.

وقال: إنه لابد من وجود لجان رقابة جيدة تتميز باحترام حقوق الوطن ، مضيفا أنه لابد من ان يكون هناك محرر يعيد كتابة الكتب بشكل صحيح، ولكنها مهنة غير معترف بها في المجتمع.