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أخبار العالم

صفقة القرن.. اتصال هاتفي بين أبومازن وإسماعيل هنية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة  حماس، إسماعيل هنية.

وعبر هنية، خلال الاتصال، عن وقوف حركة "حماس" خلف مواقف الرئيس الثابتة، والتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. بحسب وكالة وفا الفلسطينية.

وشدد على وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب، دعما لمواقف سيادة الرئيس الثابت والرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها "صفقة القرن".

ودعا هنية إلى وضع جميع الخلافات جانبا، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانبه، ثمن ابومازن مبادرة هنية، مؤكدا أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
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