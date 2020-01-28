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فن

بـ إطلالة جذابة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:42 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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سيد احمد
نشر الفنانة نجوى كرم صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت نجوى كرم باطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ما شاء الله - سكر 😍

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.


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