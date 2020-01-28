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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة بالمقر البابوي.. صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:45 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الزيارة تأتى بهدف التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لألمانيا بمصر والذي أعرب عن سعادته بالعمل بها .

وأضاف "حليم" أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير الألماني الجديد وتمنى له كل التوفيق في مهام عمله.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود المغربي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية على رأس وفد من المشاركين ببرنامج الإعلام والتعاون الإفريقي، والذي تنظمه الوكالة  ويشارك فيه نخبة من أبرز الرموز الإعلامية من ٢٣ دولة إفريقية.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالضيوف وقدم لهم نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تأسست علي يد القديس مارمرقس الرسول في القرن الأول الميلادي، والذي أستشهد في الإسكندرية عام 68 ميلادية.
البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة بالمقر البابوي.. صور
البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة بالمقر البابوي.. صور
البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة بالمقر البابوي.. صور
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