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رياضة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:58 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.  

وضم التشكيل:

محمد أبوجبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

 فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط 

مصطفي محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.
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