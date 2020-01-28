كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة





وضم التشكيل:





محمد أبوجبل في حراسة المرمي





محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع





فرجاني ساسي - يوسف أوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط





مصطفي محمد في خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - إسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - إمام عاشور - محمد حسن.