أربعة أطعمة مهملة ترفع المزاج وتخلصك من التوتر والاكتئاب

يلعب الطعام دورًا حيويًا في خفض مستويات التوتر ، وعندما تتعرض للإجهاد ، يتوق جسمك إلى بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين ب وفيتامين ج والمغنيسيوم والسيلينيوم إليك أبرز الاطعمة التى تساعد على تخفيف التوتر يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. الشوكولاته الداكنة..

وفقا لدراسة ، فإن المشاركين الذين تناولوا 40 جراما من الشوكولاتة الداكنة يوميا لديهم انخفاض كبير في هرمون التوتر الكورتيزول. لأن الشوكولاتة الداكنة هي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة ، مثل البوليفينول والفلافانول التي تساعد في تعزيز الحالة المزاجية

2. الأفوكادو ..

من الفواكه التى تساعد على خفض مستويات التوتر لغناه بكم كبير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 ، وفيتامين (ه) وفيتامين (أ) وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد على رفع مزاجك وتقليل الإجهاد والاكتئاب والقلق

. 3. الخضراوات الورقية

مثل السبانخ ، اللفت ، الخضر اللفت ، على سبيل المثال لا الحصر غنية بالمغنيسيوم. يساعد هذا المعدن المهم في تنظيم الكورتيزول وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم

. 4. الأسماك الدهنية

الاستهلاك المنتظم للأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل وسمك السلمون والسردين والتونة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين B6 وفيتامين B12 يخفض مستويات الكورتيزول ويضرب التوترأكل الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع.