رئيس لجنة الحكام يتابع مباراة الزمالك ووادي دجلة من المدرجات.. اعرف السبب

حرص جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مباراة فريقي الزمالك ووادي دجلة ، على استاد القاهرة الدولي فى مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة 15 من عمر الدوري المصري الممتاز.





ويُشاهد جمال الغندور بصحبة ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام في المباراة التي يديرها الحكم الدولي الشاب محمد معروف.





سبب تواجد الغندور وعبد الرؤوف في الملعب هو رغبتهما في متابعة طاقم تحكيم المباراة من أرض الملعب.





وتواجد الثنائي من بداية اليوم في ستاد القاهرة من أجل متابعة سير العملية التدريبية للحكام على تطبيق تقنية الفيديو.