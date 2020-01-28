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الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:08 م
الارصاد
الارصاد
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هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة في فترات الليل.

وأـضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، : "ذروة انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح".

وتابع محمود شاهين: "الطقس معتدل على شمال البلاد في القاهرة وشمال الصعيد دافئ على الصعيد وجنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية".

وأكمل محمود شاهين: "يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل وفرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

ولفت محمود شاهين: "الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء ولها مردود إيجابي على الملاحة البحرية في البحر المتوسط والأحمر".  
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