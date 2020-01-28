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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:02 ص
حالة الجو
حالة الجو
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة ومعتدل خلال ساعات النهار، يصاحبها نشاط للرياح واحتمالية سقوط أمطار على السواحل، مع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على بعض المناطق.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، وجاءت كالتالي: 

على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسواحل الشمالية الغربية، يكون حالة الطقس، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق و غائم أحيانا والرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا مع فرصة سقوط الأمطار والرياح نشطة أقصى الغرب، وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأما محافظات شمال الصعيد، يكون حالة الطقس، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، تكون حالة الطقس، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر، كالتالي:

القاهرة 19/9
الإسكندرية 18/11
بورسعيد 18/12
رفح 17/8
كاترين 13/00
شرم الشيخ 23/13
الغردقة 23/11
بني سويف 21/7
أسوان 23/8
قنا 23/7
الوادي الجديد 23/6
حلايب 22/16
رأس حربه 22/16
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