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رياضة

كورونا تضرب الرياضة.. إلغاء 4 بطولات تنس وتصفيات أوليمبياد 2020 في خطر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت الأيام  الماضية، تفشى فيروس" كورونا "فى الصين، وبعد أن رفعت منظمة الصحة العالمية تقديرها لمستوى الخطر النابع منه على النطاق العالمي من "معتدل" إلى "مرتفع"، اتخذت العديد من الدول على مستوى العالم إجراءات لحماية مواطنيها من الفيروس الخطير.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباريات للكرة النسائية مقرر لها فبراير المقبل، إلى مكان آخر فى شرق الصين بعدما كان مقررًا لها فى مدينة ووهان، وهى المركز الرئيسى للمرض.

وهدد الاتحاد التايوانى بالانسحاب من التصفيات فى حال أقيمت المباريات فى ووهان مؤكدا أن الأولوية لسلامة اللاعبات، كما حذرت أستراليا من السفر إلى ووهان، وطلبت من الزوار اتخاذ التدابير اللازمة.

وتقرر إلغاء مسابقة الملاكمة فى الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"،  كان مقررا إقامتها فى فبراير القادم، بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الأراضي الصينية.

وأعلنت رابطة محترفي التنس، اليوم الثلاثاء، إلغاء 4 بطولات من فئة التحدي في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا. 

كانت السلطات الصينية قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 106 حالات من بين 4 آلاف و515 حالة إصابة مؤكدة بالبلاد.
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