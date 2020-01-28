أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

قرر اتحاد كرة القدم الاستعانة بالفنان محمد رمضان لاحياء حفل مباراة السوبر التى تجمع النادى الاهلى والزمالك والتى من المقرر أن تقام فى الإمارات.





أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الموافقة على إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب بالنادي إلى النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الجاري، وتنتهي بنهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.





أعلن أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات و التسويق بالنادي الأهلي عن انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.



