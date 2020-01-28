رئيس الوزراء لنواب المحافظين : مليارات الجنيهات لتحقيق طفرة حقيقية في كل محافظة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية على نجاح تجربة نواب المحافظين، متمنيا النجاح للنواب الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا في حركة المحافظين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بهم وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح تجربتهم.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي مع نواب المحافظين الجدد خلال برنامجهم التدريبي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب نواب المحافظين ال٢٣ الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي ، بحضور اللقاء الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.





ورحب رئيس الوزراء بنواب المحافظين الجدد في بداية لقاءه، مشيرًا إلى أنه تم اختيارهم بناء على أسس تميز علمي وأكاديمي، مضيفا أن الأزمة الحقيقية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية كانت تتمثل في اختيار بعض القيادات ذات خلفية أكاديمية متميزة وعلى أعلى مستوى ولكنها ليس لديها خبرة في العمل العام وهو ما كان سببًا في عدم توفيقهم أو لم يكونوا على مستوى التوقعات.





وأضاف مدبولي أن هناك العديد من الخبرات التي يجب أن يحظى بها من يمارس العمل العام ، وهو ما تقوم به الدورات التدريبية التي يحصل عليها نواب المحافظين الجدد، وقال رئيس الوزراء أنه اجتمع مع نواب المحافظين الجدد قبل خلفهم اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، مؤكدا لهم أن الرئيس حريص كل الحرص على إنجاح تجربتهم في أماكنهم القيادية ليكونوا في المستقبل القريب مشروع محافظ أو وزير.





وأكد مدبولى أن هذا الاهتمام من الدولة يعتبر رسالة بان هناك تغيير حقيقي في مصر، مضيفا أن الدولة لديها قناعة شديدة بإمكانيات الشباب وقدراتهم وطاقاتهم التي يجب استغلالها بعد منحها الخبرة العملية، مشيرا الى أن نواب المحافظين الجدد سيحصلون على دورات تدريبية أكثر تقدما في المستقبل بعد تسلم مهامهم حتى يكون من بينهم مشروع محافظين بعد اكتساب الخبرات الكافية لممارسة العمل العام.





وقال رئيس الوزراء موجها حديثه لنواب المحافظين الجدد إن الطريق لن يكون مفروشًا أمامهم بالورود في المحافظات وسيواجهون العديد من العقبات والتحديات ، مطالبًا إياهم بالإصرار على إنجاح تجربتهم في ظل دعم كامل من الدولة لهم، مؤكدا أنه سيحرص على وجودهم مع المحافظين في الجولات التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة ومواجهة المشاكل التي تواجه المحافظات والتي تمثل حجم عمل ضخم.





وأشار مدبولي إلى أن الخطة الاستثمارية للدولة العام المقبل ستتغير بالكامل حيث سيتم توجيه المليارات لدفع عملية التنمية في المحافظات وتحقيق طفرة حقيقية في كل محافظة ، لافتًا إلى أن عبء متابعة تحقيق هذه الأهداف سيقع على عاتق نواب المحافظين الجدد، مطالبا نواب المحافظين الجدد برفع تقرير دوري له عن مستوى تمكينهم من أداء أعمالهم والمشاكل والعقبات التي تواجههم خلال تنفيذ مهامهم.





وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لنواب المحافظين الجدد.





وخلال اللقاء تبادل الدكتور مصطفى مدبولي النقاش مع نواب المحافظين الجدد عن انطباعهم حول البرنامج التدريبي، حيث قالت دينا عثمان نائب محافظ مطروح أن التدريب فرق كثيرا على مستوى الإدارة المحلية ، كما أن زيارات الوزراء والمسئولين لهم ووضع أمامهم المشاكل والحلول التي يمكن ان تساعدهم في إنجاح عملهم.





من جانبها قالت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية أن البرنامج التدريبي ساعدهم بصورة كبيرة في التعرف على الجوانب المالية والقانونية ووضعت أمامهم خارطة طريق واضحة لتمكينهم من عملهم في المستقبل، مشيرة إلى أن التجربة هامة للغاية، موضحة أن لقاءاتهم مع عدد كبير من المسئولين فتح أمامهم المجال للتعرف على مختلف القيادات والمشاكل التي تواجههم.





وقالت لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية أن البرنامج التدريبي أكسبهم الكثير من الخبرات، ومن جانبه قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية أن البرنامج أعطاهم الفرصة للحصول على المزيد من الخبرات من خلال التعرف على المشاكل والعقبات والتحديات التي تواجه المحافظات وكيفية وضع حلول عملية لها، ومن جانبها قدمت غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان اقتراحًا لرئيس الوزراء بعقد اجتماع بشكل دوري لعرض المشاكل والتحديات.





ومن جانبه رحب رئيس الوزراء على الاقتراح بعقد اجتماع دوري مع نواب المحافظين للاستماع لهم بعد فترة من استلامهم عملهم التنفيذي حول التحديات التي تواجههم ، مؤكدًا حرصه على حضورهم في اجتماع مجلس المحافظين لتكون رسالة واضحة بأنهم جزء من القيادة على مستوى المحافظات، وطالبهم باستمرار التواصل بينهم لتبادل الخبرات وتبادل الحلول والاقتراحات حول التحديات التي تواجههم.





وأكد مدبولي أن التدريب العملي يمثل خطوة هامة لاكتساب الخبرات قبل بدء التنفيذ العملي للمهام ، مشيرًا إلى أن الواقع مليء بالتحديات التي تتطلب الإصرار على تنفيذ ما يتطلعون إليه من نجاح.





وقال مدبولي إن المنهج الذي انتهجه الرئيس خلال السنوات الخمسة الماضية كان منهجًا غير تقليدي وهو ما كان سببا في تحقيق التنمية والتقدم باي تحدث في مصر الآن وبشهادة عدد كبير من دول العالم ، مشيرًا الي ان الرئيس سيرحب بأي فكرة تساهم في إنجاح تجربة نواب المحافظين الجدد.





اختتم مدبولي كلمته: "إذا لم تتمكنوا من اداء عملكم ياريت أبلغوني وهطلب من المحافظين تقييمكم".



