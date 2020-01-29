بدعم الرئيس.. أمل مبدي: «لاعب ذوي الهمم بقى ياخد 100 ألف جنيه»

قالت أمل مبدي رئيسة الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في احتفالية "قادرون باختلاف" النسخة الأولى في 2018، مساواة الأبطال ذوي الهمم الرياضيين ، في المكافآت ، مع غير المعاقين.





وأضافت أمل مبدى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الرئيس السيسي استجاب لمطالب ذوي الهمم وتمت المساواة مع غير المعاقين في مكافآت الرياضيين".





وتابعت أمل مبدى:" حصل الاتحاد على أول بطولة عالم والاتحاد جلب 14 ميدالية وفوجئنا برسالة بصرف مكافأت اللاعبين الذين أحرزوا البطولات".



