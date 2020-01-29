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سيارات

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسربت صور مقدمة مرسيدس E-Class موديل 2021، تجديدا للنسخة القياسية ونسخة E63 الأعلى في المجال، بتصميم جريء وشبك أمامي بتصميم كلاسيكي والذي نراه الآن في العديد من موديلات AMG.

 

كما قامت مرسيدس بإعادة تصميم المصابيح الأمامية بالكامل لتكون مشابهة لـ CLS، مع تغييرات شاملة للمصابيح الخلفية كذلك لجعلهم أعرض وأكثر جراءة.

 

وفي المقصورة ستحصل E-Class على نظام MBUX الأحدث للمعلومات الترفيهية مع عدد من أنظمة السلامة الإضافية وشاشتي 10.25 إنش و7 نسخ هجينة.

 

وقد وعدت مرسيدس بطرح نسخ السيدان والواجن في أوروبا هذا الصيف، ما يعني أن التدشين الرسمي سيكون خلال أسابيع أو أشهر من الآن.

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG
شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG
شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG
شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG
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