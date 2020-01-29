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رياضة

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تأهل فريق أستون فيلا بفوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.


تقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت في الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.


وفى الدقيقة 94 وهي الدقيقة الأخيرة في المباراة، سجل تريزيجيه هدفاً قاتلاً بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدي ليسددها مباشرة في الشباك .


وبذلك ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي الأربعاء، في مباراة نصف النهائي الأخرى.

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو
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