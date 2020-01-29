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سيارات

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تُعرض لامبورجيني فينينو رودستر بديعة للبيع في مزاد RM Sotheby’s في باريس في الخامس من فبراير.


وقد بنت لامبورجيني تسع نسخ فقط من السيارة النادرة، مع كون هذه السيارة تحديدا ثاني فينيو رودستر تم إنتاجها، مع شراء أحد أفراد العائلة الملكية السعودية لها وهو الأمير بدر.


وتسجل السيارة 450 كيلومترا فقط في عداد المسافات، مع تمتعها بخارجية سوداء مصقولة مع قطع كربونية ولمسات خضراء أنيقة، وقد يتم اعتبارها فينيو رودستر الأكثر جاذبية في العالم.


وبالداخل نستمر مع اللون الأخضر البراق لجلود المقاعد وعلى الكونسول الأوسط وفي لوحة القيادة، مع استخدام الكربون في معظم سطوح المقصورة الأخرى.


وتعتمد الهايبر كار على محرك V12 سعة 6.5 لتر بضغط الهواء بقوة 750 حصانا، ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة في المزاد إلى حوالي 6 ملايين دولار على الأقل (22.5 مليون ريال).

أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
أمير بدولة خليجية يعرض لامبورجيني فينينو رودستر فى مزاد عالمي
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