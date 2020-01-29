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أخبار العالم

تطورات جديدة.. بارجات تركية تنزل جنودًا ومعدات في ميناء طرابلس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:57 ص
معدات وأسلحة تركية
معدات وأسلحة تركية تصل ميناء طرابلس
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قسم الخارجي
أنزلت مدمرة حربية تركية جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا، حسبما أكدت قناة "العربية" نقلاً عن مصادرها.

وأكدت وسائل إعلام محلية وصول بارجتين تركيتين تحملان معدات وأسلحة ثقيلة إلى ليبيا.

كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري أكد أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

وأوضح المسماري أن العمليات العسكرية التي شنها الجيش الوطني الليبي اليوم في منطقة "الهيشة" (والتي تُعرف أيضًا ببلدة أبوقرين) كانت استباقية ومحدودة بعد تأكد الجيش من نية مقاتلين أرسلتهم تركيا لشن عملية على الجيش الليبي شرق طرابلس.

وأكد أن "مخطط أردوغان إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا معلن.. حتى اللحظة تواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة دعمًا لحكومة الوفاق".
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