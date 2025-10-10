مدير أمن كفر الشيخ يتابع إخماد حريق شونة قش بـ الكراكات | صور

تفقد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، اليوم الجمعة، جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز في قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

وتتواصل أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنازل المجاورة، وسط تواجد مسئوولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والوحدة المحلية بقرية إبشان.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من الدكتورة آمال بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بوقوع حريق هائل في شونة لتخزين القش، وجارٍ حاليًا أعمال إخماد الحريق والسيطرة عليه.