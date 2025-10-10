قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
لحظة عاطفية.. جيش الاحتلال يستعد لاستعادة المحتجزين من قبضة حماس بعد اتفاق غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مدير أمن كفر الشيخ يتابع إخماد حريق شونة قش بـ الكراكات | صور

تفقد اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير الأمن، اليوم الجمعة، جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز في قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

وتتواصل أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنازل المجاورة، وسط تواجد مسئوولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والوحدة المحلية بقرية إبشان.

تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من الدكتورة آمال بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بوقوع حريق هائل في شونة لتخزين القش، وجارٍ حاليًا أعمال إخماد الحريق والسيطرة عليه.

كفر الشيخ الكراكات حريق شونة حريق قش الأرز أمن كفر الشيخ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

