أهالي قرية حصة شبشير بالغربية يشيعون جثمان أحمد عتمان تاجر العسل في جنازة شعبية.. صور

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية حصة شبشير بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم في جنازة شعبية، جثمان أحمد عبد الفتاح عتمان تاجر العسل عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الاربعين في مشهد جنائزي مهيب حتي دفنه بمقابر أسرته وسط أجواء من الحزن والوجيعة بين صفوف ذويه وأقاربه .

جنازة شعبية

وكان المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل تاجر عسل نحل علي يد ابن عمه حال تواجده داخل سيارته بمنطقة الكورنيش بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل

كما وجهت النيابة العامة في تعليماته بحجز المتهم "محمود عتمان" علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال أسرة المجني عليه .

"كان عاوز يحبسني فخلصت منه بسبب ديون عليا".. بتلك الكلمات أدلي المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق معللا ارتكابه الكامل للجريمة.

ضبط المتهم

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في ضبط شاب في نهاية العقد الرابع من عمره عقب ارتكاب واقعة إنهاء حياة عمه رجل اعمال (تاجر عسل نحل ) بطعنات غادرة بعدما استدرجه بدعوي سداد مديونية بطريق الكورنيش بترعة القاصد أمام مسجد السلام بواسطة أداة حادة داخل سيارته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة قتل رجل اعمال يدعي أحمد عبد الفتاح عتمان (تاجر عسل ) أمام مسجد السلام علي يد نجل شقيقه بسبب عدم سداد الجاني مديونية مالية كبيرة وأخذ الضحية حكما قضائيا بالحبس أو الغرامة بنطاق كورنيش ترعة القاصد أمام مسجد السلام بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا والرائد أحمد جمعه رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وبالانتقال إلي مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية وفاة المدعو أحمد عبد الفتاح عتمان رجل الأعمال مقيم بقرية شبشير الحصة أمام مسجد السلام وبتفريغ كاميرات المراقبة تحددت هوية الجاني محمود عتمان 38 سنة، هارب.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم مرتكب الجريمة وبمواجهته اعترف باستدراج الضحية والتخلص منه بواسطة أداة حادة "سكين" بسبب خلافات أسرية ومالية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.