تعاطوا مخدر البودر .. حبس أبطال فيديو زومبي المنيرة الغربية والديلر

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس ابطال فيديو تعاطي المخدرات "زومبي المنيرة الغربية" والديلر الذي يشترون منه المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك فى حالة عدم اتزان، نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بنطاق محافظة الجيزة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المشار إليها، والتى تبين أنها بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط الأشخاص الظاهرين فى الفيديو، وهم ثلاثة عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأفادوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، حيث تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية من ذات المخدر، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المركبة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستقليها والمتهم القائم بالاتجار، فى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدى الحاسم لجرائم المخدرات وحماية الأمن الاجتماعى.