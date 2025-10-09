قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة .. جدول كامل
محمد أبو العينين: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية والرئيس السيسي بطل يسجل التاريخ دوره
أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة
رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها
سرقوا كولدير ميه وشدّوا غطا عربية وداروه بيه| مشهد مثير للصوص بسوهاج
ترامب: أوقفت 8 حروب في 8 أشهر.. وبعض الأشخاص لا يستحقون نوبل للسلام
أبو العينين: قالولي البلد مش عاوزة مصانع سيراميك .. وتحملت التكاليف بعد سنتين تأخير
تعاطوا مخدر البودر .. حبس أبطال فيديو زومبي المنيرة الغربية والديلر

رامي المهدي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة  حبس ابطال فيديو تعاطي المخدرات "زومبي المنيرة الغربية" والديلر الذي يشترون منه المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله عدد من الأشخاص داخل مركبة توك توك فى حالة عدم اتزان، نتيجة تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بنطاق محافظة الجيزة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المشار إليها، والتى تبين أنها بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى ضبط الأشخاص الظاهرين فى الفيديو، وهم ثلاثة عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وأفادوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، حيث تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية من ذات المخدر، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المركبة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستقليها والمتهم القائم بالاتجار، فى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدى الحاسم لجرائم المخدرات وحماية الأمن الاجتماعى.

النيابة العامة شمال الجيزة المنيرة الغربية زومبي

