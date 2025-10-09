مياه الغربية تنفذ برنامجاً تدريبياً للكيميائيين لتحسين الجودة

تابع اللواء محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "اللايقين – Uncertainty" خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر 2025 لتطوير الكوادر الإدارية ورفع كفاءتهم .

توجيهات مياه الشرب والصرف بالغربية



ويستهدف البرنامج الكوادر الإدارية من الكيميائيين بالشركة، وذلك ضمن خطة تنمية المهارات الوظيفية، وبالتنسيق مع قطاع المعامل والجودة.

ويهدف التدريب إلى تنمية قدرات المشاركين في التعامل مع مفاهيم "اللايقين" وتطبيقاتها في بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة النتائج ، و تأهيل العاملين للتعامل مع المتغيرات والظروف الطارئة التي قد تواجه قطاع المياه والصرف الصحى.

سلسلة الدورات التدريبيه



ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية الموجهة لتطوير الكفاءات للعام المالي 2025/2026، وحاضر فيه الكيميائى محمود الشرقاوى والكيميائية ولاء علام، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.