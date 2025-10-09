محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع السنطة | صور

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم متابعة أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية لشارع السنترال بمدينة السنطة، بطول 500 متر وعرض 11 متر، ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار فعاليات “أسبوع الخير” الذي تحتفل به المحافظة بالعيد القومي الـ227.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال المتابعة، حرص المحافظ على الاطلاع على جودة الرصف ومواد التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الفائدة القصوى لأهالي المدينة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن تطوير شارع السنترال يأتي ضمن سلسلة مشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن المواطن هو محور اهتمام كل الجهود والخطط التنفيذية.

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف المحافظ أن الرصف الجديد سيسهم في تخفيف الزحام اليومي ورفع مستوى الخدمة بالميدان، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستجابة لملاحظات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات بدقة وشفافية، في اطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لأبناء الغربية.