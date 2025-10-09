قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع السنطة | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم متابعة أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية لشارع السنترال بمدينة السنطة، بطول 500 متر وعرض 11 متر، ضمن خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار فعاليات “أسبوع الخير” الذي تحتفل به المحافظة بالعيد القومي الـ227.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال المتابعة، حرص المحافظ على الاطلاع على جودة الرصف ومواد التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الفائدة القصوى لأهالي المدينة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن تطوير شارع السنترال يأتي ضمن سلسلة مشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن المواطن هو محور اهتمام كل الجهود والخطط التنفيذية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأضاف المحافظ أن الرصف الجديد سيسهم في تخفيف الزحام اليومي ورفع مستوى الخدمة بالميدان، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستجابة لملاحظات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات بدقة وشفافية، في اطار  الحرص على تقديم أفضل الخدمات لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات رصف طرق السنطة أمن الغربية

