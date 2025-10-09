محافظة الغربية بوابة التنمية في قارة أفريقيا .. تفاصيل مهمة

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، لاستقبال وزراء الزراعة من ثماني دول إفريقية هي: السنغال، ونيجيريا، ومدغشقر، وليبيريا، وسيراليون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا كوناكري، وغينيا بساو، داخل ساحة شركة طنطا موتورز بمدينة طنطا، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة، والصناعات الزراعية، والميكنة الحديثة، وذلك في إطار فعاليات “أسبوع الخير” واحتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي الـ227.

توجيهات محافظ الغربية

جاء اللقاء بحضور المهندس عمرو أبو فريخة، مدير عام شركة طنطا موتورز، وعدد من القيادات التنفيذية، تأكيدًا على أن محافظة الغربية أصبحت نموذجًا واقعيًا للتكامل بين الزراعة والصناعة، ومركزًا محوريًا لتبادل الخبرات في التنمية الريفية والزراعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي.

تحرك عاجل تنفيذي

وخلال اللقاء، نقل الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، تحيات اللواء أشرف الجندي إلى الوفد الإفريقي، مؤكدًا أن محافظة الغربية تمثل قلب الدلتا النابض بالإنتاج الزراعي والتصنيع، وأنها تضع إمكاناتها كافة لخدمة أي تعاون يخدم التنمية في القارة السمراء. وقال نحن في محافظة الغربية نؤمن أن التنمية لا تُبنى بالكلمات، بل بالمشروعات التي تُحدث فارقًا على الأرض، ونعمل في إطار توجيهات السيد المحافظ على أن تكون كل قرية ومركز نموذجًا مصغرًا لتجربة مصرية قابلة للتصدير”.

من جانبه، أكد اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، أن زيارة الوزراء الأفارقة تأتي كفرصة مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية مع القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الغربية تمتلك البنية التحتية والإمكانات البشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات الزراعية في دلتا مصر. وأضاف: “نعمل يدًا بيد مع شركائنا في التنمية، لنحول خبراتنا المحلية إلى قصص نجاح تمتد خارج حدود الوطن”.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تُرحب دائمًا بكل تعاون بنّاء يخدم المواطن ويحقق التنمية المشتركة، مشددًا على أن “الغربية لا تفتح أبوابها للزيارات الرسمية فقط، بل تفتحها لتعاون عملي يربط بين الزراعة الحديثة والتصنيع والإبداع المحلي”.

وأضاف: “نحن فخورون بأن نقدم نموذجًا مصريًا نابعًا من أرض عروس الدلتا، يثبت أن التنمية الحقيقية تبدأ من القرى المنتجة والمصانع المحلية، وأن التبادل الإفريقي ليس مجرد تعاون سياسي، بل شراكة إنتاجية واقتصادية”.

تبادل تجاري

وخلال الجولة الميدانية داخل شركة طنطا موتورز، استعرض المهندس عمرو أبو فريخة أحدث منتجات الشركة من المعدات والآلات الزراعية التي تم تطويرها بأيادٍ مصرية خالصة، ومنها البلانتر، والديجر، ووحدات حصاد القمح والأرز والكسافا، وأجهزة ميكنة زراعية متطورة تحمل شعار “بكل فخر صنع في مصر”، والتي تمثل نواة حقيقية للتعاون المصري الإفريقي في مجالات الزراعة الحديثة.

وفي ختام الجولة، عبّر وزراء الزراعة الأفارقة المشاركون في الزيارة عن تقديرهم الكبير لما شاهدوه من تطور صناعي وتقني داخل شركة طنطا موتورز، مؤكدين أن ما رأوه اليوم يُجسّد مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الزراعة والميكنة والتصنيع الزراعي، وليست شريك استراتيجي فحسب، بل نموذج يُحتذى به في القارة الإفريقية. وأجمع الوزراء على أن تجربة محافظة الغربية تمثل مثالًا عمليًا يُبرز قدرة مصر على الدمج بين التخطيط والإرادة والعمل الميداني، مشيرين إلى أن زيارتهم لعروس الدلتا أضافت لهم الكثير، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون ونقل الخبرات بما يخدم التنمية المستدامة في دولهم.

وفد للغربية

وفي ختام الزيارة، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تفتح أبوابها لكل تعاون بنّاء يخدم القارة الإفريقية، مشددًا على أن تطوير الزراعة لن يتم إلا من خلال تشبيك حقيقي بين الإنتاج والتصنيع والبحث العلمي، وهو ما تسعى إليه مصر في ظل توجهات القيادة السياسية بدعم الشراكة مع الدول الإفريقية.