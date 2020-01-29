حد جاي سباق على فلوس.. سعد الصغير يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور له | شاهد

نشر الفنان سعد الصغير صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق سعد الصغير على الصورة : "حد جاي سباق علي فلوس".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر "انستجرام"، وجاءت بعض تعليقاتهم كالآتى: بالعجلة وهكسبك - حرام يانجم - قلبى".





وعُرِض لسعد الصغير، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.





مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.







