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حوادث

في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:52 ص
تكدسات بسبب تعطل
تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل على الدائري
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أحمد مهدي
قالت الإدارة العامة للمرور، إن الطريق الدائري بالمعادي، يشهد كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة نقل بمنتصف الطريق أعلى مناطق كورنيش النيل.

وأفاد بيان للإدارة، أن غرفة عملياتها تلقت إخطاراً من قيادات الطريق يفيد بتعطل سيارة نقل بمنتصف الطريق أعلى منطقة كورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق المنيب والجيزة الى المعادي.

وعلى الفور وجه اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة انتقال قيادات المرور والأوناش وسرعة رفع السيارة من الطريق.

وبالانتقال تبين ان السيارة النقل تعرضت لكسر بالـ"اكس" بمنتصف الطريق بالمكان المشار اليه.

وجار التعامل مع السيارة وتجنيبها، وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على الأرواح.
في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي.. صور
في وسط الطريق.. تكدسات بسبب تعطل سيارة نقل أعلى دائري المعادي.. صور
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