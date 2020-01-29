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تنخفض لـ 10 درجات.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:14 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرار درجات الحرارة في الساعات القادمة، ولا تزال درجات الحرارة فى معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار. 

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، الأربعاء، عن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل بمعدل فرق 10 درجات مئوية  بين العظمى والصغرى، والتى ستسبب الشعور البرودة خلال الأيام القادمة. 

وأضاف أن درجات الحرارة قد تميل للدفء على جنوب الصعيد وشمال الصعيد وعلى أغلب السواحل الشمالية، لذا يتجنب تخفيف الملابس وارتداء الثقيلة منها.

وأشار محمود شاهين إلى أن الشعور بالبرودة يعود للتفاوت بين درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية خلال ساعات النهار أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية خلال ساعات الليل. 

ولفت إلى كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية تصل لحد الضباب اعتبارا من اليوم.  

ونصح بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.





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