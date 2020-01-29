الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية وأتربة في مكة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم، الأربعاء، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.





ودعت مديرية الدفاع المدني السعودية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.





ويُشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بطوارئ مستشفى الأطفال، استقبلت أكثر من 2561 طفلًا بسبب اعتلالات تنفسية، خلال الـ30 يومًا الماضية على أثر موجة الطقس الباردة التي شهدتها العاصمة.





وبيًنت المدينة أن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر.





وطالبت المدينة، مرضى الربو بأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دورًا في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، مؤكدة أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل الورقية عند العطس، وتجنب استخدام أدوات الآخرين مثل المناديل أو المناشف، وتدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد ، لتساهم في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية.





وأكدت المدينة في هذا السياق، ضرورة مراجعة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أو قسم الطوارئ، في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الجو.