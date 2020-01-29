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منوعات

للسعوديين.. وظائف جديدة في هيئة التخصصات الصحية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:21 ص
هيئة التخصصات الصحية
هيئة التخصصات الصحية
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محمود نوفل
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها عبر برنامج تمهير بمسمى ( متدرب)  للرجال والنساء حملة درجة البكالوريوس حديثي التخرج في مختلف التخصصات، للعمل في ( الرياض, الخبر, جدة ).

وشددت الهيئة علي ضرورة أن يكون المتقدم  سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة وألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفًا حاليًا ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية وألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

عن المهارات المطلوبة فقد قالت الهيئة في منشورها: تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والأجنبية سواء كانوا حديثي تخرج أو ِمن َمن سبق له العمل ولم يكن مسجلًا في أنظمة التأمينات الإجتماعية أو الخدمة المدنية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة, حيث يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال سعودي لجميع المتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج. 

وناشدت الهيئة جميع المتقدمين أن يرسلوا بياناتهم عبر الرابط التالي ( http://bit.ly/38FlkTg ).
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