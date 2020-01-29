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أخبار العالم

بعد انتشار كورونا.. تركيا تستعد لإجلاء رعاياها من الصين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:16 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا بالصين
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رويترز
قال السفير التركي في بكين، أمين أونين، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستجلي 32 مواطنا تركيا وعائلاتهم من ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأضاف أونين لتلفزيون "إن.تي.في"، أن تركيا قدمت الطلبات اللازمة إلى المسؤولين الصينيين لإجلاء المواطنين الأتراك، مشيرا إلى أنه لم يتم تشخيص إصابة أي منهم بالفيروس.

وتابع: "نحن على اتصال بجميع مواطنينا.. سنعيدهم في أسرع وقت ممكن.. على متن طائرة طبية أو طائرة مجهزة بالشكل اللازم.. ستكون هناك إجراءات حجر صحي محددة عند وصولهم إلى تركيا".

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- أن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و 9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة، أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس؛  إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.
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