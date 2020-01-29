سفير طوكيو بالقاهرة يشيد باهتمام الرئيس السيسي بالمدارس اليابانية

أشاد السفير الياباني بالقاهرة، "ماساكي نوكي" بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أن الاهتمام بالكوادر البشرية كان أبرز ما أنجح عمل المدارس اليابانية في مصر.





وأضاف "السفير الياباني في القاهرة" خلال مؤتمر صحفي حول المدارس اليابانية في مصر، أنهم يزودون بالمدارس اليابانية في مصر بعدد من المعملين اليابانيين، دعما للعملية التعليمية في مصر.





ونوه إلى أن اهمية المدارس اليابانية مهمه للغايه ترجع لدورها في بناء الشخصية ومهارات التواصل، الخاصة بالتعامل مع الآخرين داخل المجتمع.



