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تعليم

سفير طوكيو بالقاهرة يشيد باهتمام الرئيس السيسي بالمدارس اليابانية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:54 ص
السفير الياباني يتفقدت
السفير الياباني يتفقدت تدريبات المعلمين بالمدينة التعليمية
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خالد محيى الدين
أشاد السفير الياباني بالقاهرة،  "ماساكي نوكي" بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أن الاهتمام بالكوادر البشرية كان أبرز ما أنجح عمل المدارس اليابانية في مصر.

وأضاف "السفير الياباني في القاهرة" خلال مؤتمر صحفي حول المدارس اليابانية في مصر، أنهم يزودون بالمدارس اليابانية في مصر بعدد من المعملين اليابانيين، دعما للعملية التعليمية في مصر.

ونوه إلى أن اهمية المدارس اليابانية مهمه للغايه ترجع لدورها في بناء الشخصية ومهارات التواصل، الخاصة بالتعامل مع الآخرين داخل المجتمع.

وتفقد السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي،  اليوم تدريبات  معلمي المدارس المصرية اليابانية، على طرق التدريس الحديثة وانشطة التوكاتسو، بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
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