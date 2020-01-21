منح مقدمة من الحكومة اليابانية لتدريب معلمي المدارس المصرية في اليابان .. اعرف التفاصيل الآن

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المنح المقدمة من الحكومة اليابانية لتدريب معلمي المدارس المصرية لمرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي للدراسة بالجامعات اليابانية خلال الفترة من اكتوبر 2020 حتى مارس 2022.





وعلم "صدى البلد" إن هذه المنح ليست برنامجًا للحصول على درجة علمية معينة، ولكنها تمنح المتقدمين الذين أكملوا الدراسة أو التدريب المتخصص في الجامعة شهادة عادية وليست دبلومة.





ويشمل التدريب بشكل أساسي مجالات الادارة التعليمية، وطرق التدريس التربوية، والموضوعات البحثية في المواد المتخصصة، وجولات متابعة وممارسة للفصول الدراسية ومشاركة في الانشطة التعليمية الخاصة، ورحلات لتسهيل إجراء البحث التربوي.





وتتمثل مدة المنحة في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2022 حسب كل جامعة، وغير مسموح بمد هذه الفترة لأي مشترك.





وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدم، تتمثل في : أن يكون مصري الجنسية ، ألا يكون صاحب جنسية مزدوجة وقت التقدم ، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا (أي يكون مواليد 2 ابريل 1985 وما بعدها ) ، ويجب أن يكون المتقدم للمنحة من خريجي الجامعات أو كليات التربية ، وأن يكون لدى المتقدم الرغبة في تعلم اللغة اليابانية ولديه المقدرة على عمل الابحاث والتكيف مع المعيشة في اليابان.





ويتعين على المتقدمين تقديم شهادة صحية يوقع عليها طبيب ، ويتعين الا يكون لدى المتقدم ظروف صحية او عقلية تعوق الدراسة في اليابان ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية.





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وعن الشروط المالية للمنح ، فمن المقرر أن يقدم الجانب الياباني بدل مادي قيمته 143 ين ياباني شهريًا ، ويتم اضافة مبلغ 2000 او 3000 ين شهريًا في حالة عمل أبحاث في مجال محدد ، كما تتحمل الحكومة اليابانية جميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة في امتحانات القبول وامتحانات الالتحاق بالجامعات.





وبالنسبة للانتقالات يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من والى اليابان ، علما بأنه لن يتم دفع نفقات العودة إلى بلد المتقدم في حالة عدم عودته فور انتهاء مدة المنحة ، وبالنسبة للاقامة ستكون اما في بيوت الطلبة الاجانب أو في قاعات خاصة او منازل خاصة للسكن او في شقق توفرها الجامعة.

ويتحمل المتقدم الانتقالات الداخلية داخل حدود اليابان، ورسوم أو ضرائب المطارات والضرائب الخاصة بالسفر ، وأي تأمينات ضد الحوادث أو خاصة بالرحلات الجوية من والى اليابان، ومن الافضل احضار المتقدم حوالي 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله لليابان حيث أنه لن يتم دفع مصاريف المنحة فورًا عقب وصوله مباشرةً، ولن تتحمل الوزارة أية أعباء مالية.