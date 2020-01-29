الآثار: نقل مسلة رمسيس الثاني إلى التحرير خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة في الآثار أن عملية نقل مسلة رمسيس الثاني وتثبيتها في قلب ميدان التحرير ستتم خلال الساعات القادمة.





وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد خلال جولتها في ميدان التحرير اليوم الأربعاء وجود ونش ضخم تم تثبيته في أحد جوانب الميدان،والذي سيرفع المسلة عقب وصولها.





وينشر موقع صدي البلد أول صور للونش الضخم،حيث رصدنا أيضا إزالة الحواجز المعدنية التي كانت محيطة بموقع المسلة، وذلك أثناء العمل في بناء قاعدة المسلة وقواعد الكباش الأربعة التي ستنقل أيضا مع المسلة.





وعقب إزالة الحواجز،ظهر حجم التقدم الكبير في العمل بالموقع، حيث يقوم العمال حاليًا بإنهاء المراحل الأخيرة،كما سيقومون بإزالة السقالات المحيطة بالقاعدة،وذلك لتسهيل عملية إقامة المسلة.





وقالت المصادر إن المسلة والكباش توجد حاليًا في مقر الحزب الوطنى السابق بجوار المتحف المصري وتم تحريك عدد من السيارات المخصصة للنقل الثقيل،بحيث أصبحت مواجهة للباب الذي ستخرج منه إلي التحرير.



