دوري 2001.. المنيا يفوز على بني مزار بخماسية ويواصل تصدره

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة للاعبي المنيا، واحزروا خمسة أهداف سجلها كل من : محمد عبدالرحمن "هدفين" ، ومحمود عمر "هدفين"، بسام اشرف هدف وحيد.

عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا إلى 21 نقطة في المركز الأول.

يقود فريق المنيا 2001 كل من : أسامة عبدالحكيم مديرا فنيا، محمد عمر مدرب عام، د. هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د. محمد صلاح، د.محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف أ.هانى صدقى عضو مجلس الإدارة.

واصل فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا انتصاراته وحقق اليوم فوزا كبيرا على فريق بني مزار، بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ببني مزار، بدوري 2001.