بسبب الخلاف على أرض.. مقتل تاجر وإصابة آخر بالرصاص في الجمالية

لم يتمالك صاحب شركة بالجمالية، أعصابه عندما شاهد تاجر يستعين بشخص لرفع مساحة قطعة أرض عليها شركته، بدعوى حيازته لجزء منها واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة.





حيث جن جنون صاحب الشركة، لتقع مشاجرة بينهما قام خلالها الأول بإطلاق الرصاص على التاجر ليسقط غارقا فى دمائه وأصيب تاجر آخر بالرصاص تصادف تواجده.



