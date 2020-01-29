بسبب الخلاف على أرض.. مقتل تاجر وإصابة آخر بالرصاص في الجمالية

لم يتمالك صاحب شركة بالجمالية، أعصابه عندما شاهد تاجر يستعين بشخص لرفع مساحة قطعة أرض عليها شركته، بدعوى حيازته لجزء منها واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة.
حيث جن جنون صاحب الشركة، لتقع مشاجرة بينهما قام خلالها الأول بإطلاق الرصاص على التاجر ليسقط غارقا فى دمائه وأصيب تاجر آخر بالرصاص تصادف تواجده.
تبلغ لقسم شرطة الجمالية من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصاب بمنطقة الوكالة الكائنة أمام العقار فى شارع بور سعيد ـ دائرة القسم .
وتبين من التحريات ان المشاجرة وقعت بين صاحب شركة للملابس ( مصاب بكدمة ) ضبط بحوزته سلاح نارى وعدد 7 طلقات والمرخصة له بقصد الدفاع وبين صاحب محل ملابس (توفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن).
كما تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب حضور الأول لمحل البلاغ ( قطعة ارض بمساحة 2100 متر مقسمة الى محلات تجارية ) وبصحبته مساح لرفع مساحة قطعة الأرض بدعوى حيازته لجزء منها 700 متر ( الكائن بها المحل ملك الثاني ) واعتزامه استخراج قرار هدم للمحلات بذات المنطقة ، تطورت الى مشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري المضبوط بحوزته تجاه الثانى محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وكذا إصابة صاحب محل آخر (بطلق ناري بالساق اليسرى ) والذي تصادف تواجده بمحل الواقعة ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المُستخدم في ارتكاب الواقعة وعثر بمحل الواقعة على عدد 5 ظرف فارغ " تم التحفظ عليها ".
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.